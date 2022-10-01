Зеленский отменил осенний призыв в армию и отложил демобилизацию

Призывная кампания в Украине в октябре-декабре производиться не будет, а увольнение в запас военнослужащих откладывается на срок "не ранее объявления в установленном порядке демобилизации".

Президент Украины Владимир Зеленский упразднил осенний призыв в армию и отложил демобилизацию.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

"Внести в Указ Президента Украины от 29 декабря 2021 года № 687/2021 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу 2022 года" (с изменениями, внесенными Указом от 11 апреля 2022 № 230/2022) следующие изменения:

абзац третий пункта 1 и абзац третий пункта 2 статьи 1 дополнить словами "но не ранее объявления в установленном порядке демобилизации"

статьи 2 – 6 исключить

в статье 7 слова и цифры "кроме пункта 2 статьи С, который вступает в силу от 1 сентября 2022 исключить"

Указ, датированный 30 сентября, вступает в силу со дня опубликования.

Напомним, ранее советник Офиса президента Алексей Арестович сообщал, что Украина может произвести мобилизацию, если это понадобится. В Украине проживают 40 млн человек, поэтому армию можно увеличить на 5,5 млн военнослужащих.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк добавил, что у Украины достаточно резервов, чтобы ответить на мобилизацию в РФ.

Также следует напомнить, что Верховная Рада Украины продлила срок действия военного положения и проведение общей мобилизации еще на 90 суток – до 21 ноября 2022 года.

24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале "спецоперации" в Украине. В тот же день в Украине было введено военное положение, которое должно было продолжаться до 26 марта. Впоследствии его продлили еще на 30 суток – до 25 апреля, а затем – до 25 мая, затем – до 23 августа.

Мобилизация в Украине состоится только в случае полномасштабной агрессии со стороны РФ - Минобороны

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