Зеленский отметил четыре бригады, воины которых проявляют небывалую стойкость и героизм в освобождении территорий

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил воинов 54-й отдельной механизированной бригады, которые проявляют стойкость в обороне в Донецкой области, а 95-й десантно-штурмовой бригады – за чрезвычайно смелые действия по освобождению территории Украины.

Об этом президент заявил в вечернем видеообращении 19 сентября.

"59-я отдельная мотопехотная бригада – тоже молодцы! В тех условиях, в которых вы воюете, ребята, неуклонное движение вперед – это настоящий героизм! 57-я отдельная мотопехотная бригада – спасибо вам за крепость, парни! Спасибо за продвижение вперед", — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, что ВСУ отразили атаки оккупантов, обстреляли опорные пункты россиян и уничтожили их технику.

Читайте также: