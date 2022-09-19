Зеленский отметил четыре бригады, воины которых проявляют небывалую стойкость и героизм в освобождении территорий

Президент поблагодарил военных 54-й, 95-й, 59-й и 57-й бригад, воюющих на грани возможностей.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил воинов 54-й отдельной механизированной бригады, которые проявляют стойкость в обороне в Донецкой области, а 95-й десантно-штурмовой бригады – за чрезвычайно смелые действия по освобождению территории Украины.
Об этом президент заявил в вечернем видеообращении 19 сентября.
"59-я отдельная мотопехотная бригада – тоже молодцы! В тех условиях, в которых вы воюете, ребята, неуклонное движение вперед – это настоящий героизм! 57-я отдельная мотопехотная бригада – спасибо вам за крепость, парни! Спасибо за продвижение вперед", — отметил Владимир Зеленский.
Напомним, что ВСУ отразили атаки оккупантов, обстреляли опорные пункты россиян и уничтожили их технику.
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