Зеленский отметил госнаградами 136 украинских военных

Президент поблагодарил каждого и каждую из них.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о награждении государственными наградами военнослужащих ВСУ за героизм и мужество в борьбе за независимость государства.

Об этом глава Украины сообщил в новом обращении 31 марта.

В частности, Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами 136 военнослужащих ВСУ.

"Я ежедневно, как всегда перед записью обращения, подписал указ о награждении наших героев 136 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Я благодарен каждому и каждой из них", — сказал глава государства.

"Мы выдержали в разы больше, чем думал враг" – обращение Зеленского по итогам 36-го дня войны

В этом же обращении говорится, что на ряде направлений продолжается изгнание оккупантов, которые больше не вытягивают ту интенсивность боевых действий, которую могли обеспечить в первой половине марта.

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