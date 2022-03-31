Зеленский отметил госнаградами 136 украинских военных

Президент поблагодарил каждого и каждую из них.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о награждении государственными наградами военнослужащих ВСУ за героизм и мужество в борьбе за независимость государства.
Об этом глава Украины сообщил в новом обращении 31 марта.
В частности, Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами 136 военнослужащих ВСУ.
"Я ежедневно, как всегда перед записью обращения, подписал указ о награждении наших героев 136 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Я благодарен каждому и каждой из них", — сказал глава государства.
В этом же обращении говорится, что на ряде направлений продолжается изгнание оккупантов, которые больше не вытягивают ту интенсивность боевых действий, которую могли обеспечить в первой половине марта.
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