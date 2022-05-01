Зеленский отметил госнаградами почти 11 тысяч военнослужащих, среди них – 143 Героя Украины

Зеленский отметил госнаградами почти 11 тысяч военнослужащих, среди них – 143 Героя Украины

С начала полномасштабного вторжения России в Украину президент Владимир Зеленский каждый день подписывает указы о награждении украинских защитников орденами и медалями.

Всего за 67 дней полномасштабной войны президент отметил госнаградами более 10600 защитников и защитниц, 143 воинам присвоено звание Героя Украины.

Об этом президент сообщил в своем видеообращении.

"Я благодарен всем нашим защитникам, всем нашим защитницам, каждому и каждой, кто защищает государство и от 24 февраля, и от 2014 года. Только за 67 дней полномасштабной войны уже 143 нашим воинам присвоено звание Героя Украины. Более 10600 защитников и защитниц отмечены наградами Украины. Вечная слава всем, кто встал на защиту государства! Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину! Спасибо вам!" – отметил президент.

"Удалось вывезти уже более 100 гражданских", - Зеленский об эвакуации из "Азовстали"

Напомним, в этом же видеообращении Владимир Зеленский поблагодарил спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси за помощь в прекращении российской агрессии.

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