Зеленский отметил государственными наградами 18 защитников Украины: среди них – не только военные

Зеленский отметил государственными наградами 18 защитников Украины: среди них – не только военные

Президент также выразил благодарность "бойцам" информационного фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами тех, кто защищает независимость и территориальную целостность украинского государства.

Об этом он сообщил во время обращения вечером в воскресенье, 10 апреля.

В целом наградами отмечены 18 защитников Украины. Среди них — пять военнослужащих Вооруженных Сил Украины, трое связистов Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, десять полицейских.

“Благодарю всех наших защитников! Всех наших защитниц! Благодарен всем, кто восстанавливает жизнь на освобожденной территории нашего государства”, — подчеркнул президент.

Отдельно президент поблагодарил тех, кто обеспечивает победу Украины в информационном противостоянии. "Всем журналистам, всем журналисткам, редакторам, редакторкам, информационному марафону "Единые новости", всем нашим сайтам, всем медийщикам, которые не дают российской пропаганде победить", — перечислил Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 46-го дня войны

Напомним, замглавы Минобороны Анна Маляр заявила, что Россия проиграла Украине информационную войну, несмотря на попытки плодить фейки об ВСУ.

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