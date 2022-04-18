Зеленский отметил государственными наградами 198 военнослужащих: 24 из них – посмертно

Глава государства подписал соответствующий указ.
В понедельник, 18 апреля, президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 198 защитников Украины, 24 из них – посмертно.
Об этом он сообщил во время обращения.
"Вечером подписал традиционный указ о награждении наших героев. Государственными наградами отмечены 198 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, 24 из них — посмертно. Вечная память всем погибшим за Украину! Вечная слава каждому нашему защитнику, каждой нашей защитнице!" – сообщил Зеленский.
Напомним, в этом же видеообращении Владимир Зеленский сообщил, что Россия из-за введенных против нее санкций не сможет производить новое вооружение, в частности, это касается ракет, артиллерии, самолетов, вертолётов, крейсеров.
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