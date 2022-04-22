Зеленский отметил государственными наградами 202 защитника Украины: среди них — не только военные

Глава государства подписал соответствующий указ.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами тех, кто защищает независимость и территориальную целостность украинского государства.
Об этом он сообщил во время обращения.
Всего наградами отмечены 202 защитника Украины. Среди них – 194 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и 8 связистов Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
"Несколько минут назад перед записью этого обращения подписал очередной указ о награждении наших героев, наших военных. Государственными наградами отмечены 202 защитника Украины. Из них 194 военнослужащих Вооруженных Сил и 8 военнослужащих Госспецсвязи. Спасибо каждому и каждой, кто защищает государство! Всем, кто погиб за Украину! Слава Украине!" – сообщил президент.
Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что стране необходима помощь в размере 7 млрд долларов в месяц, чтобы компенсировать экономические потери от войны.
Читайте также: