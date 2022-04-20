Зеленский отметил государственными наградами 203 военнослужащих: 49 из них – посмертно

Пятерым украинским защитникам присвоено звание Героя Украины посмертно.

В среду, 20 апреля, президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 203 защитника Украины, 49 из них — посмертно.

Об этом он сообщил во время обращения.

"Уже традиционно перед записью обращения я подписал указ о награждении наших защитников. Государственными наградами отмечены 203 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, из них 49 – посмертно. Пятерым нашим военным присвоено звание Героя Украины посмертно. Вечная память каждому, кто отдал жизнь за Украину! Вечная благодарность всем, кто встал на защиту нашего государства!" – отметил президент.

"В ЕС идет подготовка шестого санкционного пакета", - обращение Владимира Зеленского за 20 апреля

Напомним, в этом же видеообращении Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина сделает все, чтобы привлечь к ответственности каждого российского военного и командира, виновного в военных преступлениях.

Читайте также: