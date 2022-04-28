Зеленский отметил государственными наградами 214 защитников Украины: 14 из них – посмертно

Президент отметил, что благодарен каждому из них.
В четверг, 28 апреля, президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 2014 года защитников Украины, 14 из них — посмертно.
Об этом он сообщил во время обращения.
"Перед записью вечернего обращения подписал указ о награждении наших героев. Государственными наградами отмечены 214 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Из них 14 посмертно. Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину! Вечная слава всем, кто встал на защиту государства! Слава Украине!" – отметил президент.
Напомним, в этом же видеообращении Владимир Зеленский рассказал о встрече с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым. Президент отметил, что Болгария среди государств, которые принципиально и быстро отреагировали на российскую агрессию.
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