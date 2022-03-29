Зеленский отметил государственными наградами более сотни украинских защитников

Президент Украины отметил связистов и военнослужащих ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о награждении государственными наградами связистов и военнослужащих ВСУ за героизм и мужество в борьбе за независимость государства.

Об этом глава Украины сообщил в новом обращении 29 марта.

В частности, Зеленский подписал два указа. Первый – о награждении 12 связистов, четверо – посмертно. Второй – о награждении государственными наградами 126 военнослужащих ВСУ, 34 из них – посмертно.

"Уже традиционно перед записью вечернего обращения подписал несколько важных указов. Первый – о награждении связистов. Искренне благодарен каждому, каждому, кто обеспечивает фундаментальную основу нашей жизни. Кто дает нам с вами связь. Кстати, именно по ним в день В начале российского вторжения был нанесен первый ракетный удар в зоне проведения ООС.

Владимир Зеленский прокомментировал результаты переговоров с оккупантами

Мы будем всегда благодарны каждому нашему защитнику, каждой нашей защитнице за оборону нашего государства в украинской отечественной войне против России. Вечная память каждому, кто отдал жизнь за Украину! Слава каждому нашему герою! Слава Украине!", — сказал глава государства.

Как говорится на сайте Офиса президента, согласно указу №186 :

Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени

Кирилла Выхватенко (посмертно) – подполковника

Олега Камзу (посмертно) – сержанта

Василия Лишука (посмертно) – старшего сержанта

Александра Тарануху (посмертно) – полковника

Валерия Ярощука – мастер-сержанта

Наградить орденом Даниила Галицкого

Сергея Клепикова — подполковника

Дениса Сорокалита – капитана

Наградить медалью "За безупречную службу" ІІ степени

Александра Реплянчука – полковника

Наградить медалью "За безупречную службу" ІІІ степени

Арсена Андреева — полковника

Ирину Калиту Анатольевну – полковника

Андрея Мусиенко — полковника

Юрия Постернака – полковника.

В этом же обращении Зеленский сообщил, что армия РФ все еще имеет значительный потенциал для продолжения атак против Украины.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.