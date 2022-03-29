Зеленский отметил государственными наградами более сотни украинских защитников

Президент Украины отметил связистов и военнослужащих ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о награждении государственными наградами связистов и военнослужащих ВСУ за героизм и мужество в борьбе за независимость государства.
Об этом глава Украины сообщил в новом обращении 29 марта.
В частности, Зеленский подписал два указа. Первый – о награждении 12 связистов, четверо – посмертно. Второй – о награждении государственными наградами 126 военнослужащих ВСУ, 34 из них – посмертно.
"Уже традиционно перед записью вечернего обращения подписал несколько важных указов. Первый – о награждении связистов. Искренне благодарен каждому, каждому, кто обеспечивает фундаментальную основу нашей жизни. Кто дает нам с вами связь. Кстати, именно по ним в день В начале российского вторжения был нанесен первый ракетный удар в зоне проведения ООС.
Мы будем всегда благодарны каждому нашему защитнику, каждой нашей защитнице за оборону нашего государства в украинской отечественной войне против России. Вечная память каждому, кто отдал жизнь за Украину! Слава каждому нашему герою! Слава Украине!", — сказал глава государства.
Как говорится на сайте Офиса президента, согласно указу №186 :
Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени
- Кирилла Выхватенко (посмертно) – подполковника
- Олега Камзу (посмертно) – сержанта
- Василия Лишука (посмертно) – старшего сержанта
- Александра Тарануху (посмертно) – полковника
- Валерия Ярощука – мастер-сержанта
Наградить орденом Даниила Галицкого
- Сергея Клепикова — подполковника
- Дениса Сорокалита – капитана
Наградить медалью "За безупречную службу" ІІ степени
- Александра Реплянчука – полковника
Наградить медалью "За безупречную службу" ІІІ степени
- Арсена Андреева — полковника
- Ирину Калиту Анатольевну – полковника
- Андрея Мусиенко — полковника
- Юрия Постернака – полковника.
В этом же обращении Зеленский сообщил, что армия РФ все еще имеет значительный потенциал для продолжения атак против Украины.
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