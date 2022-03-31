Зеленский отметил государственными наградами еще более сотни украинских защитников

Зеленский отметил государственными наградами еще более сотни украинских защитников

23 украинских героя получили награды посмертно.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами военнослужащих ВСУ за героизм и мужество в борьбе за независимость государства.

Об этом глава Украины сообщил в новом обращении 30 марта.

В частности, Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами 122 военнослужащих ВСУ, 23 из них – посмертно.

"Уже традиционно сегодня перед записью этого обращения по представлению Главнокомандующего подписал указ о награждении государственными наградами наших военных. Вечная память всем погибшим за Украину! Вечная слава всем нашим героям! Слава Украине", — сказал глава государства.

С указом №190 можно ознакомиться на сайте Офиса президента.

В этом же обращении Зеленский прокомментировал продолжающийся между Украиной и РФ переговорный процесс.

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