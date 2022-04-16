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Зеленский отметил государственными наградами еще шесть военнослужащих за самоотверженную защиту Украины

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Зеленский отметил государственными наградами еще шесть военнослужащих за самоотверженную защиту Украины

Министерство обороны Украины

Указ президент подписал 16 апреля.

За самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое исполнение воинского долга президент Украины Владимир Зеленский наградил еще шестерых военнослужащих.

Соответствующий указ №243 глава государства подписал в субботу, 16 апреля.

Согласно документу, орденом Даниила Галицкого награжден подполковник Дмитрий Шепетковский.

Медалью "За военную службу Украине" награждены:

  • Евгения Воловник – капитан
  • Егор Кувичинский – старший лейтенант
  • Марина Пивень – капитан

Медаль "За безупречную службу" ІІІ степени получили:

  • Александр Ткаченко – подполковник
  • Артем Ярыловец – полковник.

Следует отметить, 15 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о награждении 237 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, из них 34 – посмертно.

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