Зеленский отметил государственными наградами еще шесть военнослужащих за самоотверженную защиту Украины

Указ президент подписал 16 апреля.
За самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое исполнение воинского долга президент Украины Владимир Зеленский наградил еще шестерых военнослужащих.
Соответствующий указ №243 глава государства подписал в субботу, 16 апреля.
Согласно документу, орденом Даниила Галицкого награжден подполковник Дмитрий Шепетковский.
Медалью "За военную службу Украине" награждены:
- Евгения Воловник – капитан
- Егор Кувичинский – старший лейтенант
- Марина Пивень – капитан
Медаль "За безупречную службу" ІІІ степени получили:
- Александр Ткаченко – подполковник
- Артем Ярыловец – полковник.
Следует отметить, 15 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о награждении 237 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, из них 34 – посмертно.
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