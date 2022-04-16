Зеленский отметил государственными наградами еще шесть военнослужащих за самоотверженную защиту Украины

Зеленский отметил государственными наградами еще шесть военнослужащих за самоотверженную защиту Украины

Указ президент подписал 16 апреля.

За самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое исполнение воинского долга президент Украины Владимир Зеленский наградил еще шестерых военнослужащих.

Соответствующий указ №243 глава государства подписал в субботу, 16 апреля.

Согласно документу, орденом Даниила Галицкого награжден подполковник Дмитрий Шепетковский.

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Медалью "За военную службу Украине" награждены:

Евгения Воловник – капитан

Егор Кувичинский – старший лейтенант

Марина Пивень – капитан

Медаль "За безупречную службу" ІІІ степени получили:

Александр Ткаченко – подполковник

Артем Ярыловец – полковник.

Следует отметить, 15 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о награждении 237 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, из них 34 – посмертно.

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