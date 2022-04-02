Зеленский отметил государственными наградами семь украинских воинов: двоих из них — посмертно

Зеленский отметил государственными наградами семь украинских воинов: двоих из них — посмертно

Президент отметил, что благодарен каждому из них.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении орденами и медалями семь украинских воинов. Двоих из них, к сожалению, посмертно.

Об этом он рассказал во время своего видеообращения.

"Уже традиционно подписал указ о награждении наших защитников. Семи военнослужащих Государственной службы специальной связи и защиты информации. Из них двоих – посмертно. Вечная память всем погибшим за Украину! Вечная благодарность нашим защитникам, нашим защитницам!" – сказал президент во время своего видеообращения.

В этом же обращении президент Владимир Зеленский назвал стартовавший 1 апреля весенний призыв в России "неумной шуткой". Особое внимание президент обратил на незаконный призыв в оккупированном Крыму, который является военным преступлением.

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