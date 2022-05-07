Зеленский отметил наградами 216 военнослужащих ВСУ

Президент Владимир Зеленский традиционно вечером подписал указы о награждении украинских защитников.

Государственными наградами были удостоены 216 военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Об этом глава государства рассказал в своем видеообращении вечером 7 мая.

"Звание Героя Украины присвоено полковнику Гегечкоре Олегу Иродиевичу (посмертно), командиру вертолетной эскадрильи 11-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ. Вечная слава всем, кто встал на защиту нашего государства! Вечная память каждому, кто отдал жизнь за Украину! Слава Украине", – отметил глава государства.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 73-го дня войны

Напомним, что 6 мая президент Зеленский отметил наградами 203 военных и 16 разведчиков.

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