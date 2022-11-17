Зеленский отметил шесть частей Десантно-штурмовых войск за мужество и отвагу: список

Подразделения отмечены "в целях достойного чествования мужества и героизма, проявленных во время защиты государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины".

Президент Владимир Зеленский отметил почетным знаком отличия "За мужество и отвагу" шесть подразделений Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Соответствующие указы №784/2022 и №785/2022 опубликованы на сайте гостинника государства.

В частности, почетным отличием "За мужество и отвагу" награждены следующие воинские части ДШУ ВСУ:

122 отдельный аэромобильный батальон 81 отдельной аэромобильной бригады;

132 отдельный разведывательный батальон;

148 отдельный гаубический самоходно-артиллерийский дивизион;

3 батальонная тактическая группа 80 отдельной десантно-штурмовой бригады;

13 отдельный десантно-штурмовой батальон имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка 95 отдельной десантно-штурмовой бригады;

90-й отдельный аэромобильный батальон имени Героя Украины старшего лейтенанта Ивана Зубкова 81-й отдельной аэромобильной бригады.

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Отмечается, что подразделения отмечены "в целях достойного чествования мужества и героизма, проявленных во время защиты государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины".

Напомним, Бахмутское и Авдеевское направления остаются одними из самых трудных, где ведутся боевые действия.

По словам советника ОП Алексея Арестовича, особенно тяжело украинским защитникам возле Угледара и Павловки и на линии Бахмут-Соледар.

Президент Зеленский назвал Донбасс "эпицентром крупнейшего безумия РФ".

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