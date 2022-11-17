Зеленский отметил шесть частей Десантно-штурмовых войск за мужество и отвагу: список

Подразделения отмечены "в целях достойного чествования мужества и героизма, проявленных во время защиты государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины".
Президент Владимир Зеленский отметил почетным знаком отличия "За мужество и отвагу" шесть подразделений Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
Соответствующие указы №784/2022 и №785/2022 опубликованы на сайте гостинника государства.
В частности, почетным отличием "За мужество и отвагу" награждены следующие воинские части ДШУ ВСУ:
- 122 отдельный аэромобильный батальон 81 отдельной аэромобильной бригады;
- 132 отдельный разведывательный батальон;
- 148 отдельный гаубический самоходно-артиллерийский дивизион;
- 3 батальонная тактическая группа 80 отдельной десантно-штурмовой бригады;
- 13 отдельный десантно-штурмовой батальон имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка 95 отдельной десантно-штурмовой бригады;
- 90-й отдельный аэромобильный батальон имени Героя Украины старшего лейтенанта Ивана Зубкова 81-й отдельной аэромобильной бригады.
Отмечается, что подразделения отмечены "в целях достойного чествования мужества и героизма, проявленных во время защиты государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины".
Напомним, Бахмутское и Авдеевское направления остаются одними из самых трудных, где ведутся боевые действия.
По словам советника ОП Алексея Арестовича, особенно тяжело украинским защитникам возле Угледара и Павловки и на линии Бахмут-Соледар.
Президент Зеленский назвал Донбасс "эпицентром крупнейшего безумия РФ".
Читайте также: