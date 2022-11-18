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Зеленский отметил украинских пограничников, которые не дают покоя оккупантам

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
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Зеленский отметил украинских пограничников, которые не дают покоя оккупантам

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Самые жестокие боевые продолжаются в Донецкой области, где сдерживают врага, в частности, пограничники Харьковского и Сумского отрядов.

За вчерашние сутки подразделения Сил обороны отразили около сотни российских атак в Донецкой области.

"Все наши воины, которые держат позиции на Донбассе, – настоящие герои", – заверил президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного вечернего обращения в пятницу, 18 ноября.

Украинский лидер особо отметил пограничников Харьковского и Сумского отрядов, действующих сейчас именно в Донецкой области.

"Их минометные расчеты очень помогают, не давая покоя оккупантам. Это то, что надо. Ребята, спасибо вам", — обратился он к бойцам.

Также президент выразил благодарность бойцам 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии, защищающей Украину на Бахмутском направлении.

"Умная инициатива и стойкость – это две вещи, которые обеспечивают очень полезные результаты", — отметил он.

Зеленский заверил, что ни на одном из участков фронта украинские бойцы не уступают перед врагом, отвечают огнем и держат позиции.

"На определенных участках готовим будущие успехи", – подчеркнул президент.

Напомним, в Бахмуте Донецкой области разворачиваются адские бои, ежедневно происходят вражеские штурмы, и давление на ВСУ со стороны российских войск только усиливается.

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Дата публикации
Просмотры
385
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