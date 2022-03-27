Зеленский отреагировал на фейк Минобороны РФ о "планах" Украины первыми напасть на Донбасс

Ведомство страны-агрессорки обнародовало "документ", датированный 22 января.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на фейк, что Украина собралась изымать территорию Донбасса силовым методом.

В ходе интервью российским СМИ Зеленского попросили прокомментировать документы, которые обнародовало Минобороны России, датированные 22 января за подписью Николая Балана, согласно которым, как заявила российская сторона, следует, что вооруженные силы Украины планировали предупредительный удар, планировали первыми напасть на Донбасс.

"Ну, это фейковый какой-то документ. Не было. Конечно, никаких планов не было. Начиная с 2019 года, опять же, и президенту Путину, и потом всеми разными каналами, о которых вы сегодня говорили... Я говорил, что мы не собираемся военным путем забирать наши территории.Я хочу с вами договориться.Мало того, я хочу найти формат, в котором можно пожить какое-то время.Я хотел пожить какое-то время в отношениях между Украиной и Россией — до этого вторжения.Я искал разные варианты.Поверьте мне.

Вот если вы мне сейчас назовете страну, имел ли я с ними переговоры, готовил ли бумаги для Российской Федерации… Не будет десятка стран, с которыми я не провел бы переговоры, чтобы выйти на какую-то встречу, на какой-то формат президентом Российской Федерации. Несмотря на то, что кто-то там мне говорил, что это унизительно, нельзя все время говорить об этой встрече. Для меня не было унизительно, потому что я знал, чем все кончится. И мы до этого дошли", – ответил глава украинского государства.

Ранее Зеленский подчеркнул, что речи Кремля о так называемой "денацификации" и "демилитаризации" Украины, которые она выдвигает на переговорах по прекращению войны, не обсуждаются.

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