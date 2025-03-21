Зеленский отреагировал на массированную атаку оккупантов по регионам Украины

Зеленский подчеркнул, что именно совместное давление на РФ, усиление санкций и оборонной поддержки Украины – это путь к пресечению такого террора и затягиванию Россией войны.

Вечером Россия атаковала регионы Украины более чем двумя сотнями ударных дронов и дронов-имитаторов. Были также и управляемые авиабомбы. Одесщина, Запорожье, Сумщина, Киевщина, Хмельницкая, Черниговская пострадали от обстрелов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях.

Президент отметил, что в результате массированных ударов оккупантов по Одесщине произошли пожары в торговом центре, магазинах, повреждена многоэтажка. Трое детей получили ранения. В Запорожье из-за российских авиабомбов травмированы шесть человек, среди которых 4-летний ребенок. Повреждены обычные дома и автомобили. В этих и во всех регионах пострадавшим помогают. Работают экстренные службы.

Зеленский подчеркнул, что именно совместное давление на РФ, усиление санкций и оборонной поддержки Украины – это путь к пресечению такого террора и затягиванию Россией войны.

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"Мы ждем от США, Европы и всех наших партнеров реального давления на Россию. И это то, что позволит сработать дипломатии. Благодарю всех наших партнеров, которые это понимают и продолжают помогать Украине, каждому и каждой в Силах обороны за постоянную защиту наших людей и всех, кто защищает и спасает украинцев от террора", – резюмировал президент.

Напомним, россияне используют новую тактику применения дронов по Украине.

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