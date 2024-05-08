Зеленский отреагировал на массированный ракетный удар "нациста Путина"

Глава государства обратил внимание, что россияне устроили атаку в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку в ночь на 8 мая и назвал президента РФ Владимира Путина "нацистом".

Об этом глава государства написал в Сети.

"Массированный ракетный удар нациста Путина в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне", — обратил внимание Зеленский.

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Он проинформировал, что российские войска выпустили более 50 ракет и более 20 дронов-камикадзе "Шахед" по инфраструктуре во Львовской, Винницкой, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях.

Президент отметил, что все необходимые службы уже работают на местах, ликвидируя последствия террора.

"Весь мир должен четко понимать, кто есть кто. Весь мир не имеет права дать еще один шанс нацизму", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, россияне нанесли массированный ракетно-дроновый удар по объектам энергетической инфраструктуры в Винницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Полтавской областях, сообщили в "Укрененерго".

Также враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.

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