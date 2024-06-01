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Зеленский отреагировал на массированный удар РФ по Украине

Зеленский отреагировал на массированный удар РФ по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

Главной мишенью оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры в разных регионах Украины.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную такую оккупационных войск России по городам Украины в ночь на 1 июня. Глава государства подчеркнул, что более 50 ракет разных типов и около 50 дронов "Шахед" были направлен на юг, центр и запад Украины.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Я благодарен нашим воинам за то, что большинство из них уничтожены, но были и попадания. Все службы работают на месте, чтобы обеспечить восстановление и помощь. Каждый пострадавший получит всю необходимую помощь. Главная цель России – нормализовать террор, использовать отсутствие достаточного количества средств ПВО и решительности партнеров Украины. Российские террористы понимают только язык силы. И единственный способ остановить этот террор и не дать ему стать нормой – своевременно принимать эффективные решения. Полная защита украинского неба должна стать нормой, чтобы безумцы в Кремле поняли, что их террор не достигает своих целей", - отметил Зеленский.

По словам президента, партнеры Украины точно знают, что для этого нужно. А именно – дополнительные Patriot и другие современные системы ПВО. Ускорение и расширение поставок F-16 в Украине. Обеспечение наших воинов всеми необходимыми возможностями.

"Только тогда, когда Путин потеряет возможность бить по гражданским людям и гражданской инфраструктуре, он будет вынужден прекратить свой террор. Это испытание на человечность и решительность для свободного мира. Или мы вместе пройдем этот тест, или мир погрузится в еще большую дестабилизацию и хаос", - резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, в ночь на 1 июня РФ атаковала энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях. Что известно о массированной атаке – читайте на ТСН.ua.

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