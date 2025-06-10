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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Зеленский отреагировал на массированный удар России по Украине

Президент Зеленский отреагировал на масштабную атаку РФ дронами и ракетами по Украине, призвав США, Европу и союзников к конкретным действиям.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Последствия обстрелов Украины 10 июня 2025

Последствия обстрела Украины 10 июня 2025 года. / © Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский отреагировал на один из самых больших воздушных ударов России по Украине, который произошел в ночь на 10 июня.

По его словам, обстрелы россиян оказались громче попыток международного сообщества заставить Кремль к миру.

Последствия обстрела Украины 10 июня 2025 года. / © Владимир Зеленский

Последствия обстрела Украины 10 июня 2025 года. / © Владимир Зеленский

"Уже ночь вместо прекращения огня - массированные удары "шахедами", крылатыми ракетами и баллистикой", - заявил глава государства.

Всего в этой атаке Россия выпустила 315 дронов, из которых 250 – "шахеды", а также семь ракет, включая две баллистические ракеты северокорейского производства.

Отдельные удары пришлись на Киев, Одессу, Днепропетровщину и Черниговщину. В Одессе российской мишенью стал роддом. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Известно о 13 раненых и погибших – количество жертв уточняется. Президент выразил соболезнования родным.

Последствия обстрела Украины 10 июня 2025 года. / © Владимир Зеленский

Последствия обстрела Украины 10 июня 2025 года. / © Владимир Зеленский

В обращении Зеленский подчеркнул, что международный ответ на такие удары должен быть жестким и предметным.

"Нужно жесткое давление ради мира. Действия Америки, которая имеет силу, чтобы принудить Россию к миру. Действия Европы, не имеющей альтернативы тому, чтобы быть сильным. Действия других в мире, кто призывал к дипломатии", - сказал президент.

Напомним, российские захватчики в ночь на 10 июня массированно атаковали Киев и Одессу ударными беспилотниками, а также крылатыми и баллистическими ракетами.

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