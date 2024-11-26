Зеленский отреагировал на мощную атаку РФ по Сумам и назвал количество жертв

В Сумах продолжается спасательная операция на месте обстрела россиян по СТО.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Два человека, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким. Вероятно, под завалами есть еще человек. Повреждены этим ударом также и дом, детский сад рядом. Предварительно, это был обстрел из ракетной системы залпового огня. Защититься от этого реально можно только уничтожением российского оружия, российских пусковых установок на российской же территории. И именно поэтому для нас столь важна возможность наносить удары по российской территории. Это то единственное, что на сегодняшний день способно ограничить российский террор и вообще российскую возможность воевать", - сказал президент.

Напомним, российские войска нанесли авиационный удар по жилому массиву города. Повреждены жилые дома, частные автомобили, объекты гражданской инфраструктуры. Все подробности об атаке читайте в новости.

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