Зеленский отреагировал на мощную атаку РФ по Сумам и области (фото)

Глава государства отметил, что повреждены обычные жилые дома. А среди жертв атаки оказался ребенок.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удары российскими дронами "Шахед" по Сумам и области 22 октября. Он подчеркнул, что этот террор может быть преодолен только благодаря единству с миром.
Об этом глава государства написал в Сети.
Зеленский указал, что всю ночь и утро Сумы и область находились под российскими ударами.
"Десятки "шахедов". Повреждены обычные жилые дома. Наши воины за сутки уже уничтожили более 20 "шахедов" только на Сумщине, в общей сложности в настоящее время сбито более 40 ударных дронов. Сейчас еще продолжается сбитие беспилотников", — говорится в сообщении президента.
К сожалению, в результате российских ударов погибли три человека, и среди них – ребенок. Глава государства выразил соболезнования родным и близким.
Зеленский добавил, что есть также раненые, и указал, что всем им будет оказана необходимая помощь. Привлечены все спасательные службы.
"Этот российский террор может быть преодолен только благодаря единству с миром. Системы ПВО и РЭБ. Инвестиции в производство оружия в Украине. Дальнобойные удары по российской военной логистике, военным аэродромам и базам расположения российских войск. Все это может оградить от российского террора, если будет достаточным. Достаточным для того, чтобы жизнь победила российскую агрессию", – резюмировал президент.
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Напомним, российские войска ночью и утром 22 октября массированно ударили по Сумам "Шахедами", а именно – по многоквартирному дому и объектам критической инфраструктуры. Погибли три человека.
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