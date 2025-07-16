Зеленский отреагировал на ночную атаку РФ по Украине

Атака по Украине 16 июля

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Ночью 16 июля армия РФ в очередной раз ударила по Украине. В настоящее время идет ликвидация последствий российских обстрелов.

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский.

РФ атаковала Украину 16 июля

По словам украинского лидера, энергетическая инфраструктура – это была одна из целей вражеской атаки.

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"Сейчас максимально стараются все восстановить в Кривом Роге, электроснабжение будет возвращено в течение сегодняшнего дня. К сожалению, ранены 15 человек, среди них один ребенок. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - отметил Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто ликвидирует последствия обстрела, возобновляет электроснабжение и работает ради наших людей.

"Хочу отметить воинов авиации Воздушных сил, армейской авиации, авиации Военно-Морских сил, подразделений беспилотных систем, зенитных ракетных войск, противовоздушной обороны ВМС, мобильных огневых групп и подразделений РЭБ Сил обороны Украины", - отметил главнокомандующий.

Он отмечает: Россия не меняет свою стратегию. А нам для эффективного противодействия враждебному террору требуется системное усиление защиты, а значит больше ПВО, больше перехватчиков, больше решительности, чтобы Россия чувствовала наш ответ.

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Напомним, в ночь на 16 июля российские войска ударили по Украине баллистической ракетой «Искандер-М» и 400 ударных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов. Удар пришелся на Кривой Рог, Харьков, Винницу.

По состоянию на 08:30 сообщалось, что ПВО ликвидировало 198 враждебных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и центре страны. Среди прочего, 145 дронов-имитаторов являются локационно утраченными/подавленными РЭБ.

К сожалению, зафиксировано попадание 1 ракеты и 57 БпЛА в 12 локациях. Есть падение обломков сбитых дронов на 2 локациях.