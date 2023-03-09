Зеленский отреагировал на ночную атаку россиян и показал фото: "Ответственность за все содеянное их не минует"

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную атаку россиян и подчеркнул, что ответственность за все содеянное их не минует.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ночную ракетную атаку россиян. Глава государства выразил соболезнования родным погибших украинцев.

Об этом он написал в своем Telegram.

"Тяжелая ночь. Массированная ракетная атака по всей стране. Киев, Кировоградская, Днепропетровская, Одесская, Харьковская, Запорожская, Львовская, Ивано-Франковская, Житомирская, Винницкая области. Атаки на объекты критической инфраструктуры, жилые дома. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Мои соболезнования родным", - написал президент.

Глава государства добавил, что все службы работают на местах, продолжается возобновление работы энергосистемы, поскольку применялись ограничения во всех регионах.

"Враг выпустил 81 ракету, пытаясь снова запугать украинцев, возвращаясь к своей жалкой тактике. Оккупанты могут только терроризировать мирных людей. Это все, на что они способны. Но это им не поможет. Ответственность за все содеянное их не минует", – подчеркнул Зеленский.

Он также поблагодарил стражей нашего неба и всех, кто помогает преодолевать последствия коварных атак оккупантов.

Напомним, ночью против 9 марта Россия в очередной раз совершила массированную атаку Украины. ТСН.ua собрали все, что известно об очередном терроре РФ.

В свою очередь, главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный рассказал, какое оружие и откуда его применили россияне. По его словам, враг совершил 81 пуск разных ракет, а также восемь пусков беспилотников Shahed.

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