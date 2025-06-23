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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Зеленский отреагировал на обстрел лицея в Одесской области: "Абсолютно безумный удар"

По предварительным данным, российские войска атаковали лицей в Одесской области баллистической ракетой.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Зеленский отреагировал на обстрел лицея в Одесской области: "Абсолютно безумный удар"

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по лицею в Белгород-Днестровском Одесской области. В результате обстрела погибли по меньшей мере 2 человека.

Об этом написал главнокомандующий в Telegram.

Как отметил украинский лидер, детей в лицее, к счастью, не было – сейчас каникулы. Но были работники лицея.

«К сожалению, под завалами могут быть люди. Уже известно о двух погибших. Мои соболезнования родным и близким», — отметил президент.

Лицей фактически полностью разрушен. Продолжается спасательная операция. Вовлечены все необходимые службы.

«Ни один из таких российских ударов не случайен — российская армия точно знает, куда бьет. И это демонстративные удары. Руководство России не собирается меняться, не намерено по своей воле завершать войну», — заверил он.

Именно поэтому, продолжает Зеленский, нужно реальное и болезненное для России усиление давления и санкций.

"Мы сейчас защищаем себя от российских ударов. Но если не будет принуждения России к миру, придется думать о защите лицеев, больниц и обычных жилых домов и в других странах Европы - всюду, куда российские убийцы смогут попасть. Надо останавливать убийства и удары. Надо давить на Россию", - призыв давить на Россию.

Напомним, армия РФ атаковала город Белгород-Днестровский баллистическими ракетами. В результате ударов местное учебное заведение разрушено.

«Россияне разрушили местное учебное заведение. Под завалами могут быть люди – взрослые из преподавательского состава. Дети, к счастью, на каникулах, их в заведении не было», - написал глава областной военной администрации Олег Кипер.

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