Зеленский отреагировал на обстрел лицея в Одесской области: "Абсолютно безумный удар"

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по лицею в Белгород-Днестровском Одесской области. В результате обстрела погибли по меньшей мере 2 человека.

Об этом написал главнокомандующий в Telegram.

Как отметил украинский лидер, детей в лицее, к счастью, не было – сейчас каникулы. Но были работники лицея.

Реклама

«К сожалению, под завалами могут быть люди. Уже известно о двух погибших. Мои соболезнования родным и близким», — отметил президент.

Лицей фактически полностью разрушен. Продолжается спасательная операция. Вовлечены все необходимые службы.

«Ни один из таких российских ударов не случайен — российская армия точно знает, куда бьет. И это демонстративные удары. Руководство России не собирается меняться, не намерено по своей воле завершать войну», — заверил он.

Именно поэтому, продолжает Зеленский, нужно реальное и болезненное для России усиление давления и санкций.

Реклама

"Мы сейчас защищаем себя от российских ударов. Но если не будет принуждения России к миру, придется думать о защите лицеев, больниц и обычных жилых домов и в других странах Европы - всюду, куда российские убийцы смогут попасть. Надо останавливать убийства и удары. Надо давить на Россию", - призыв давить на Россию.

Дата публикации 17:06, 23.06.25 Количество просмотров 4 Зеленский отреагировал на удар РФ по лицею в Одесской области

Напомним, армия РФ атаковала город Белгород-Днестровский баллистическими ракетами. В результате ударов местное учебное заведение разрушено.

«Россияне разрушили местное учебное заведение. Под завалами могут быть люди – взрослые из преподавательского состава. Дети, к счастью, на каникулах, их в заведении не было», - написал глава областной военной администрации Олег Кипер.