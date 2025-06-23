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Зеленский отреагировал на обстрел лицея в Одесской области: "Абсолютно безумный удар"
По предварительным данным, российские войска атаковали лицей в Одесской области баллистической ракетой.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по лицею в Белгород-Днестровском Одесской области. В результате обстрела погибли по меньшей мере 2 человека.
Об этом написал главнокомандующий в Telegram.
Как отметил украинский лидер, детей в лицее, к счастью, не было – сейчас каникулы. Но были работники лицея.
«К сожалению, под завалами могут быть люди. Уже известно о двух погибших. Мои соболезнования родным и близким», — отметил президент.
Лицей фактически полностью разрушен. Продолжается спасательная операция. Вовлечены все необходимые службы.
«Ни один из таких российских ударов не случайен — российская армия точно знает, куда бьет. И это демонстративные удары. Руководство России не собирается меняться, не намерено по своей воле завершать войну», — заверил он.
Именно поэтому, продолжает Зеленский, нужно реальное и болезненное для России усиление давления и санкций.
"Мы сейчас защищаем себя от российских ударов. Но если не будет принуждения России к миру, придется думать о защите лицеев, больниц и обычных жилых домов и в других странах Европы - всюду, куда российские убийцы смогут попасть. Надо останавливать убийства и удары. Надо давить на Россию", - призыв давить на Россию.
Напомним, армия РФ атаковала город Белгород-Днестровский баллистическими ракетами. В результате ударов местное учебное заведение разрушено.
«Россияне разрушили местное учебное заведение. Под завалами могут быть люди – взрослые из преподавательского состава. Дети, к счастью, на каникулах, их в заведении не было», - написал глава областной военной администрации Олег Кипер.