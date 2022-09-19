Зеленский отреагировал на обстрел Южноукраинской АЭС и показал момент взрыва

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел российскими оккупантами Южноукраинской АЭС.

Глава государства также обнародовал видео момента взрыва на ПАЭС.

"Николаевская область. Ночью в 300 метрах от Южноукраинской АЭС прилетела ракета. Произошло кратковременное отключение электролинии. В зданиях на территории АЭС повреждены окна. Оккупанты снова захотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. Россия подвергает опасности весь мир. Должны остановить ее, пока не поздно", — подчеркнул Зеленский.

Стоит отметить, что российская армия в ночь на 19 сентября ракетами ударила по промышленной зоне Южноукраинской атомной электростанции. Мощный взрыв произошел всего в 300 м от реакторов ПАЭС. В результате обстрела отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи. Как отмечается, все три энергоблока ПАЭС работают в штатном режиме.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 208-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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