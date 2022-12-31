Зеленский отреагировал на предновогоднюю массированную атаку РФ: "Это сделали изверги, и изверги проиграют"

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетные удары России, которые она нанесла в субботу, 31 декабря. Глава государства заверил, что "государство-террорист РФ не получит прощения".

Об этом лидер Украины сообщил в видео на своей странице в Telegram.

"31 декабря... Сегодняшний день, эта российская ракетная атака – это не итог года, как бы этого ни хотели террористы. Это итог судьбы самой России. Государство-террорист не получит прощения. А те, кто отдает приказы на такие удары, и те, кто их совершает, не получат помилования Мягко говоря Несколько волн ракетного удара в предновогодний день Ракеты против народа Именно против народа Это сделали нелюди и нелюди проиграют Мы это с вами знаем Террористам этого не изменить ", — подчеркнул президент.

Зеленский также вспомнил видеопоздравления главы Кремля Владимира Путина, которое он записал якобы в окружении военных. Украинский лидер обратился к россиянам на их языке.

"И по-русски. Ваш лидер хочет показать, что у него за спиной военные, что он – впереди. Но он-то как раз прячется. Прячется за военными, за ракетами, за стенами своих резиденций и дворцов. Он прячется за вами, и сам сжигает вашу страну и ваше будущее. Террор вам никто не простит. Никто в мире вам этого не простит. Украина не простит.", — сказал глава государства.

Зеленский выразил благодарность военным и энергетикам за их мощную работу.

"Спасибо всем, кто защищает Украину! Спасибо всем, кто сейчас на фронте! Спасибо каждому и каждому, кто воюет за наше государство!" Спасибо ПВО! И, пожалуйста, не игнорируйте сирены. Спасибо нашим энергетикам – всем, кто обезвреживает последствия террористических атак. Будет и сейчас Новый год. Будем на связи! Слава Украине!", — подытожил политик.

Напомним, на Новый год, 31 декабря, Россия массированно атаковала ракетами украинские города. Больше всего пострадал Киев. Ракеты запускали как комплексы наземного базирования, так и стратегическая авиация из Каспийского моря. В результате атаки в некоторых областях нет электроснабжения. Есть жертвы и пострадавшие.

Все, что известно о террористической атаке по Украине – собрал ТСН.ua.

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