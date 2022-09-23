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Зеленский отреагировал на псевдо-референдумы и обвинил Россию в уничтожении крымскотатарского народа

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Зеленский отреагировал на псевдо-референдумы и обвинил Россию в уничтожении крымскотатарского народа

Фото: Офис президента Украины

Президент Украины отреагировал на псевдо-референдумы на оккупированных территориях и обвинил Россию в уничтожении крымскотатарского народа.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 23 сентября отметил, что мир справедливо отреагирует на мобилизацию, которую россияне сейчас пытаются проводить на временно оккупированных территориях, в частности в Крыму.

Соответствующее видео появилось на его странице в соцсети.

Глава государства отметил, что оккупанты пытаются мобилизовать как можно больше крымских татар.

"У нас уже есть доказательства этого. Это сознательная попытка России уничтожить крымскотатарский народ, это сознательная попытка государства-агрессора унести жизнь у как можно большего количества жителей территории, на которую зашли российские войска", — сказал Владимир Зеленский.

Президент обратился к людям, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях. Он попросил беречь свою жизнь, помогать в ослаблении оккупантов и любым способом скрываться от мобилизации, которую проводят захватчики — избегать повесток и пытаться выехать на свободную территорию Украины.

"Но если вы все же попадете в российскую армию, то саботируйте любую враждебную активность, мешайте любым российским операциям, передавайте нам всю важную информацию относительно оккупантов – их баз, штабов, складов с боеприпасами. И при первой же возможности переходите на наши позиции. Делайте все, чтобы сохранить жизнь и помочь освободить Украину", — добавил глава государства.

Напомним, что Зеленский образовал ряд военных администраций в Луганской области.

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