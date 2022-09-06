Зеленский отреагировал на ракетные удары РФ по Кривому Рогу и Харькову (фото)

Оккупанты продолжают наносить ракетные удары по Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетные удары России 6 сентября по Кривому Рогу и Харькову.
Он сказал, что за каждый удар оккупантов будет ждать возмездие и справедливое наказание.
Зеленский напомнил, что в результате атаки РФ утром в Харькове разрушен многоквартирный дом в центральной части города и повреждено админздание. А в Кривом Роге произошел пожар на нефтебазе.
"Спрятаться не удастся никому. А мы и дальше будем шаг за шагом освобождать нашу украинскую землю. Нас невозможно сломать", — подчеркнул президент.
Напомним, российские оккупанты 6 сентября ударили по Новолатовской общине и Долгинцевскому району Кривого Рога Днепропетровской области. В полиции показали остатки ракеты, которой Россия ударила по городу.
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