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Зеленский отреагировал на ракетный удар по дому в Кривом Роге: видео последствий

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Зеленский отреагировал на ракетный удар по дому в Кривом Роге: видео последствий

оккупанты ночью против 13 июня нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. / Фото: Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета

Президент выразил соболезнования семьям погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар армии РФ по Кривому Рогу Днепропетровской области.

На своих страницах в соцсетях опубликовал видео последствий "прилета".

"Очередные ракеты террористов, российские убийцы продолжают свою войну против жилых домов, обычных городов и людей. К сожалению, есть погибшие, ранены. Спасательная операция в Кривом Роге продолжается. Мои соболезнования всем потерявшим родных! Никогда не будет прощения террористам, и за каждую свою ракету они будут отвечать", — подчеркнул глава государства.

Напомним, ночью против 13 июня российские оккупанты попали ракетами по Кривому Рогу на Днепропетровщине. В результате атаки повреждена пятиэтажка. Погибли по меньшей мере три человека. Впрочем, под завалами есть люди.

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Дата публикации
Просмотры
3227
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