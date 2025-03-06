Зеленский отреагировал на ракетный удар по Кривому Рогу: подробности

В ночь на 6 марта российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, попав в гостиницу, где находились волонтеры одной из гуманитарных организаций.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

По его словам, граждане Украины, США и Великобритании, которые именно заселялись в гостиницу, выжили, поскольку успели выбежать из номеров. Однако в результате удара погибли четыре человека.

Пострадали более 30 человек, всем им оказана необходимая медицинская помощь. Взрывной волной повреждены многие гражданские объекты вокруг отеля.

На месте трагедии всю ночь шли спасательные работы. Сотрудники ГСЧС Украины, Национальной полиции, медики и экстренные службы продолжают ликвидацию последствий удара.

Президент Украины поблагодарил всех, кто помогает пострадавшим и работает на месте трагедии. Он подчеркнул, что необходимо продолжать давление на Россию, чтобы остановить войну и террор против мирного населения.

Ракетный удар по Кривому Рогу: Россия атаковала отель, погибли четыре человека

Напомним, в Кривом Роге после вражеского удара удалось спасти 18 человек.

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