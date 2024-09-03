Зеленский отреагировал на ракетный удар по учебному заведению в Полтаве

Президент сообщил о 41 жертве атаки и о 180 раненых.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств ракетного удара по Полтаве, во время которого произошло попадание по территории учебного заведения и соседней больницы.
Об этом глава государства сообщил в видеообращении.
Зеленский сказал, что получил предварительные доклады по российскому удару по Полтаве.
"По имеющейся сейчас информации, две баллистические ракеты. Попадание по территории учебного заведения и соседней больницы. Было частично разрушено одно из зданий Института связи. Люди оказались под завалами. Многих удалось спасти", — рассказал президент.
Он отметил, что в результате атаки ранены более 180 человек. По состоянию на данный момент известно о 41 погибшем. Глава государства выразил соболезнования всем родным и близким.
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"Я поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств произошедшего. Вовлечены все необходимые службы в спасательную операцию. Я благодарен каждому и каждой, кто с первых минут после попадания помогает людям, кто спасает жизнь", – резюмировал Зеленский.
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Напомним, 3 сентября россияне нанесли ракетный удар по институту и больнице в Полтаве. Ранее в Минобороны сообщали о более 40 погибших и около 200 пострадавших в результате атаки.
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