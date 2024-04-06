Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по Харькову

В результате атаки в Харькове есть жертвы.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар оккупантов по Харькову в ночь на 6 апреля в результате которого погибли шесть человек, 11 получили ранения.
Об этом глава государства написал в Telegram.
"Русский террор против Харькова не останавливается. Очередные удары по городу и региону. Повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. К сожалению, 6 человек погибли. Искренние соболезнования родным и близким. Более 10 человек ранены. Все службы на месте работают, всем пострадавшим оказывается помощь" ", – говорится в сообщении.
Зеленский подчеркнул, что нужно усилить ПВО для Харьковщины.
"И партнеры могут нам с этим помочь", – резюмировал президент.
Напомним, Харьков пережил очередную ракетную атаку россиян – фото с места "прилета".
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