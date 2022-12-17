Зеленский отреагировал на разговоры о новом наступлении РФ в 2023 году

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина осознает вероятность наступления агрессора России в 2023 году. Оккупанты никогда не отказывались от этого, а еще они одержимы местью.

Такое мнение глава государства высказал в интервью TF1 INFO.

По его словам, важно то, способна ли ныне Москва к новому наступлению.

"Мы можем понять их желание отомстить, это остается их одержимостью, их желанием напасть на нашу страну, оккупировать нашу территорию. Они никогда не отказывались от этого проекта, я считаю. Но вопрос в том, способны ли они на это? И способны ли мы? Но я уверен, что их желание достичь этого все еще есть", — рассказал Зеленский.

Вероятно наступление в следующем году: какие мысли существуют

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выразил мнение о том, что россияне готовят около 200 тыс. новых солдат. Именно поэтому пойдут в наступление: либо на Донбассе, либо с юга, либо из Белоруссии. По его словам, оккупанты снова попытаются атаковать Киев.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия может начать новую волну наступления уже в феврале после подготовки мобилизованных кафиров.

В Белом доме заявляют, что пока не видят признаков повторного наступления россиян на Киев. Но в Вашингтоне заявляют: будут внимательно следить за этим в ближайшее время. В то же время, в США считают, что Кремль не отказался от намерений захватить всю Украину и не рассматривает всерьез окончание этой войны путем дипломатических переговоров.

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