Зеленский отреагировал на слова Медведева об "уничтожении Украины"

На днях заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не смирится с самостоятельным государством на "своих исторических территориях", поэтому само существование Украины всегда будет поводом для возобновления военных действий.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Channel 4 News прокомментировал очередное громкое заявление рупора Кремля Медведева.

"Для меня ничего нового в том, что этот человек сказал. Этот человек говорит то, что говорят, как говорится, в коридорах в Кремле. То, что Путин не готов говорить публично пока, он раньше говорил Жириновским, а сегодня говорит Медведевым, еще кому-то. Это их нарратив. Они с этим пришли. К сожалению, если в Соединенных Штатах кто-то из кандидатов или из конгрессменов это до конца не понимают или есть непонимание в Европе – Путин пришел в Украину потому, что он считает, что он пришел к себе домой. Он не снял свои солдатские ботинки. Он не считает нас независимым государством, не уважает наш суверенитет. Он живет с этим скрипом много-много лет, и здесь у него появился шанс – оккупировать нас и забрать как часть в Российскую Федерацию", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, эксперт объяснил заявление Медведева и указал, что об этом думает Кремль.

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