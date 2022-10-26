Зеленский отреагировал на удар оккупантов по Днепру: возмездие будет справедливым и неизбежным (фото)

Президент отметил, что Украина ежедневно борется с террористами, которые убивают мирных людей, обстреливают города, разрушают жизни и судьбы украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар оккупантов по Днепру: возмездие будет справедливым и неизбежным.

Об этом президент сообщил на своем Telegram-канале.

Зеленский напомнил, что каждый день Украина борется с террористами, которые убивают мирных людей, обстреливают города, разрушают жизни и судьбы украинцев.

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"Сегодня произошел очередной ракетный удар. В результате в Днепре погибли два человека. Среди них — беременная женщина. Трое пострадавших госпитализированы. Не простим никогда. Возмездие будет справедливым и неизбежным", — подчеркнул он.

Напомним, вечером 25 октября в Днепре раздался взрыв. Мэр Борис Филатов сообщил о прилете. Впоследствии стало известно, что на месте трагедии погибли два человека: беременная женщина заживо сгорела в автомобиле, а на автомойке, расположенной рядом с АЗС, погиб оператор. Еще три человека получили травмы. На месте трагедии работают все экстренные службы.

Из-за обстрела Днепра в авто заживо сгорела беременная женщина

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