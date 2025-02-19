Зеленский отреагировал на удар россиян по энергетике Одессы: к чему призывал

Сейчас не менее 160 тысяч одесситов без тепла и электроснабжения.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по Одессе. РФ продолжает бить по гражданским энергетическим объектам, не жалея ракет и дронов уже почти три года.

Об этом писал украинский лидер Владимир Зеленский.

Зеленский отреагировал на удар РФ по Одессе

На месте атаки продолжаются спасательные работы.

"Как раз вчера, после печально известной встречи в Эр-Рияде, стало известно, что российские представители в который раз врали о том, что они якобы не наносят ударов по энергетике. Почти в то же время – такой удар, ударные дроны против электротрансформаторов. И это зимой, минус 6 градусов за это.

Работают ремонтные бригады, все коммунальные службы задействованы. Людям оказывают помощь.

"Должны помнить, что Россией руководят патологические лжецы, и им нельзя доверять – на них нужно давить ради мира", – заключил Зеленский.

Ранее власти сообщили, что в результате вражеской атаки на Одесщину без света и отопления остались 14 школ, 13 детских садов и большой микрорайон жилой застройки — более 500 домов

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