Зеленский отреагировал на удар россиян по энергетике Одессы: к чему призывал

Сейчас не менее 160 тысяч одесситов без тепла и электроснабжения.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по Одессе. РФ продолжает бить по гражданским энергетическим объектам, не жалея ракет и дронов уже почти три года.
Об этом писал украинский лидер Владимир Зеленский.
На месте атаки продолжаются спасательные работы.
"Как раз вчера, после печально известной встречи в Эр-Рияде, стало известно, что российские представители в который раз врали о том, что они якобы не наносят ударов по энергетике. Почти в то же время – такой удар, ударные дроны против электротрансформаторов. И это зимой, минус 6 градусов за это.
Работают ремонтные бригады, все коммунальные службы задействованы. Людям оказывают помощь.
"Должны помнить, что Россией руководят патологические лжецы, и им нельзя доверять – на них нужно давить ради мира", – заключил Зеленский.
Ранее власти сообщили, что в результате вражеской атаки на Одесщину без света и отопления остались 14 школ, 13 детских садов и большой микрорайон жилой застройки — более 500 домов
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