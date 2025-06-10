Зеленский отреагировал на удары по Киеву и Одессе: "Бесноватые с Шахедами и красной кнопкой"

Президент Украины Владимир Зеленский / © president.gov.ua

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Россияне нанесли удары по Киеву и Одессе в ночь на вторник, 10 июня. В результате вражеской атаки в столице повреждена София Киевская , в Одессе есть попадание в роддом, киностудию и зоопарк. Такие катастрофические разрушения могут быть «смыслом существования» только для ничего не производящей России, которая может только уничтожать жизнь людей и исторические ценности.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в страну.

«Сегодняшний российский удар повредил обычные жилые дома в разных регионах Украины, в Одессе был поврежден роддом, значительные потери на Одесской киностудии — десятилетие истории. В столице была повреждена даже София Киевская», - сообщил президент.

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Он добавил, что из-за взрывной волны обрушилась часть фасада собора, недопустимая и катастрофическая для каждого человека, знающего историю или имеющего отношение к христианству. Но также все знают, что уничтожение культурных, религиозных или исторических памятников не беспокоит россиян. «Любая угроза повреждения или разрушения Софии — это абсолютно недопустимая вещь, катастрофическая. Но не для России. Бесноватые с „Шахедами“ и красной кнопкой. И именно катастрофы являются смыслом их существования — больше ничего они не производят и ничего другого не оставят по себе», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, в результате атаки дронов по Одессе в ночь на 10 июня поврежден роддом, разрушена станция скорой помощи и несколько жилых домов. Жертвами российского террора стали два человека, по меньшей мере девять одесситов получили ранения.

Всего этой ночью россияне атаковали Украину 322 дронами и ракетами . Основным направлением удара стал Киев. Силам ПВО удалось обезвредить 284 воздушных целей.