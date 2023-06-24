Зеленский отреагировал на восстание в России и высмеял Путина: "Уверен, он уже не в Москве"

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на восстание Пригожина и высмеял Путина, отмечая, что он уже давно уехал из Москвы.

Об этом 24 июня говорится в его обращении.

Владимир Зеленский подчеркнул, что сегодня мир увидел, что хозяева России ничего не контролируют на территории, которая нашпигована оружием.

"Мы все помним, как в 21-м году руководитель России угрожал миру. У него были какие-то там ультиматумы, какую-то силу он пытался показать. 22-й год показал, что он перепутал — перепутал с силой свои иллюзии и ложь, которой его кормят. Они там, в Кремле, способны пойти на любой террор, способны пойти на всякую глупость, но они не могут обеспечить и процента необходимого контроля. И это и есть реальная проблема", — сказал президент.

Зеленский отметил, что только за сутки в Кремле потеряли несколько своих городов-миллионников и показали всем российским бандитам, наемникам, олигархам и любому другому, как это легко – захватывать российские города и, вероятно, арсеналы с оружием.

Президент Украины призвал мир не бояться России и предоставить нашим ВСУ F-16 и ATACMS, потому что это реальная защита от России и ее террористов. Также он призвал НАТО принять историческое решение по Украине, не оглядываясь на мнение Кремля.

После этого Владимир Зеленский перешел на русский язык и высмеял трусость Путина.

"Человек из Кремля, очевидно, очень боится и, наверное, прячется где-то, не показывается. Уверен, что уже не в Москве. Звонит куда-то, выпрашивает что-то. Он знает, чего боится, потому что он сам создал эту угрозу. Все зло, все потери, вся ненависть — он это сам распространяет. И чем дольше он сможет перебегать между своими бункерами, тем больше потеряете вы все, все, кто связан с Россией", — сказал президент Украины.

Зеленский также обратился к россиянам и подчеркнул, что чем дольше их войска будут на территории Украины – тем больший хаос они принесут в Россию.

"Мы будем защищать свою свободу. Мы не будем молчать, и мы не будем бездействовать. Мы умеем побеждать — и это будет. Наша победа в этой войне будет однозначно. А что будете делать вы? Чем дольше ваши войска будут на украинской земле, тем больше развала потом принесут они в Россию. Чем дольше будет этот человек в Кремле, тем больше будет катастроф", — сказал украинский лидер.

Напомним, в ночь на 24 июня вожак террористической группы "Вагнер" Пригожин заявил, что его боевики идут на Москву "за головами" военного руководства страны. Они сначала захватили все военные объекты в Ростове и Воронеже и продолжили движение в столицу страны-агрессорки.

Затем белорусский диктатор Лукашенко заявил, что договорился с Пригожиным и убедил его террористов прекратить бунт. Это также подтвердил и руководитель террористической организации Вагнер.

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