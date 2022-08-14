Зеленский отреагировал на запрет россиянам посещать Европу и прокомментировал мирные переговоры

Если граждане страны-оккупанта молчат о военных преступлениях, значит, они это поддерживают, а потому и появилась дискуссия о визовых ограничениях в Европе.

Об этом 14 августа во время обращения к украинцам сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Дискуссия о визовых ограничениях в Европе для владельцев российских паспортов ежедневно расширяется, к ней присоединяются новые государства, новые политики. Украина и наши партнеры получают все больше информации о непосредственных ответственных за террор и пытках, за так называемую фильтрацию и депортацию наших людей, за мародерство... Все эти изверги обязательно будут отвечать", — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что молчание россиян о зверствах в Украине делает их соучастниками преступления.

"Но мы должны помнить, что когда зло приобретает такие масштабы, молчание людей приближается к уровню соучастия. А отказ от реальной борьбы со злом становится помощью именно ему. Поэтому если у вас гражданство России и вы молчите, значит, вы не боретесь, а значит, этим вы поддерживаете зло. И где бы вы ни находились – как на территории России, так и за рубежом, – ваш голос должен звучать в поддержку Украины, а значит, против этой войны", — пояснил президент.

Украинский лидер добавил, что Верховная Рада продолжит действие военного положения и всеобщую мобилизацию.

"В ближайшее время Верховной Раде Украины предстоит принять решение о продлении военного положения и общей мобилизации. Очевидное решение, очевидные причины", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина всегда стремилась и стремится к миру и много раз в разных переговорных форматах предлагала российскому руководству закончить войну и освободить украинскую землю от оккупации.

"Но пока Россия верит в террор, находится в плену своих пропагандистских иллюзий и до сих пор надеется, что якобы сможет чего-то достичь разными формами шантажа. Не сможет. А значит, мы должны защищаться, должны отвечать на каждое проявление террора, на все обстрелы. У нас есть потери, но мы должны бороться на всех уровнях и на всех фронтах, максимально усиливать наше государство, сохранять наше единство и привлекать еще больше стран к нашей антивоенной коалиции. Чем сильнее будет Украина, тем слабее будет Россия, а значит, меньше времени продлится эта война, и каждый в Украине, каждый в свободном мире должен делать все от них зависящее и все возможное, чтобы Россия и поддерживающие войну платили большую цену за российский государственный террор", — сказал Зеленский.

Напомним, в Польше поддерживают дальнейшее введение санкции против государства-оккупанта и работают над тем, чтобы разработать механизм, который позволит прекратить выдачу виз россиянам.

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