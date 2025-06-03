Зеленский отреагировал на зверский удар по Сумам: "Это все, что нужно знать о желании РФ закончить войну"

Последствия удара по Сумам. / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал произошедшую сегодня атаку российских войск на Сумы.

По его словам, враг сознательно нанес удар по реактивной артиллерии по жилым районам города.

"Россияне зверски ударили по Сумам. Просто по городу, по обычным улицам - с реактивной артиллерии. Абсолютно сознательный удар по гражданским", - подчеркнул Зеленский в обращении.

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По состоянию на данный момент известно о трех погибших, много раненых. В городе идет спасательная операция. Один из неразорвавшихся снарядов пробил стену квартиры на 9-м этаже.

Президент отметил, что Россия ежедневно продолжает обстрелы гражданской инфраструктуры, что в очередной раз доказывает ее нежелание достичь мира.

"Очевидно, что без давления мира, без решительных шагов Соединенных Штатов, Европы и всех имеющих силу в мире Путин не согласится даже на прекращение огня", - подчеркнул глава государства.

Напомним, во вторник, 3 июня, российские военные обстреляли центр Сум. В результате обстрела погибли три человека, есть много раненых.

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