Зеленский ответил, думал ли во время карьеры актера о том, что будет вести Украину сквозь войну

Президент Украины Владимир Зеленский признался, думал ли во время актерской карьеры, что ему придется вести страну сквозь войну.
Такой вопрос задал журналист греческого общественного вещателя ΕRΤ во время интервью.
В ответ глава страны отметил, что мыслей таких у него не было. Впрочем, он добавил, что, как и большинство украинцев, готов воевать против России и любого, кто хочет захватить наши дома и людей.
"Думаю, все такие, которые хотят просто оставаться со своими семьями в своих домах, независимо от того, какие они – маленькие, большие или в каком городе. Просто иметь свое личное. За это все мы готовы бороться", – поделился президент.
Напомним, Зеленский назвал ущерб, который Россия нанесла Украине. Он отметил, что сейчас можно говорить только о количестве разрушенных домов и инфраструктуры.
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