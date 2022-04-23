Зеленский ответил, готова ли сейчас Украина к военной деблокаде Мариуполя

Зеленский ответил, готова ли сейчас Украина к военной деблокаде Мариуполя

Украина сейчас не готова к военной разблокировке Мариуполя и защитники города это понимают.

Об этом он заявил 23 апреля на пресс-конференции в Киевском метрополитене, на которую собрались украинские и иностранные журналисты.

"Мы имеем полное моральное право на военную разблокировку наших городов и имеем большую надежду на то, что сможем это сделать. Готовы ли мы сейчас — нет. Никому не верьте. Относительно военной разблокировки - мы не готовы. И, кстати, ребята, которые сейчас защищают "Азовсталь", прекрасно это понимают. Это реальность", — заявил Зеленский.

По словам президента, они постоянно контактируют с находящимися в подвалах "Азовстали" людьми.

Стоит отметить, что город, который разрушен на 95%, находится в блокаде российских оккупантов с 1 марта, но взять его под контроль врагу не удается.

Смотрите онлайн-трансляцию пресс-конференции Зеленского на YouTube-канале ТСН:

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 59-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.