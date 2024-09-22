Зеленский ответил, изменил ли позицию по переговорам с Россией

Президент Владимир Зеленский объяснил, изменилась ли его позиция по переговорам с РФ.

Об этом он сказал в интервью The New Yorker.

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"В моем мышлении не произошло никаких изменений. Это потому, что победа – это справедливость. Справедлива та победа, результат которой удовлетворяет всех – тех, кто уважает международное право, тех, кто живет в Украине, тех, кто потерял своих близких и родных .Для них цена высока. Для них никогда не будет оправдания потому, что сделали Путин и его армия.

Вы не можете просто зашить эту рану как хирург, потому что она в вашем сердце, в вашей душе. И потому ключевым нюансом является то, что хотя справедливость не закрывает наших ран, она дает возможность миру, который все мы признаем справедливым. Это несправедливо, что у кого отобрали сына или дочь, но, к сожалению, эта несправедливость носит окончательный характер и вернуть их невозможно. Но справедливость, по крайней мере, дает определенное завершение", – отметил глава государства.

Зеленский уточнил, что речь идет не о стремлении Украины к справедливой победе, а о том, что у Кремля вообще нет желания прекращать войну на любых разумных условиях.

"Если мир объединяется против него, он делает заинтересованность в диалоге — "Я готов договариваться, давайте это сделаем, давайте сядем вместе", — но это только разговоры. Это пустая риторика, вымысел, который мешает миру стоять вместе с Украиной и изолировать Путина. Он делает вид, что открывает двери для диалога, а те страны, которые стремятся к геополитическому балансу, например Китай, а также некоторые другие азиатские и африканские государства, говорят: "О, видите, он нас слышит и готов вести переговоры". Это все лишь видимость. Со своей стороны мы видим, в какую игру он ведет, и изменяем подходы к прекращению войны. Там, где он предлагает пустую риторику, мы предлагаем реальную формулу установления мира, конкретный план того, как мы можем покончить с войной", – сказал президент.

Он напомнил, что два года назад на саммит G-20 в Индонезии в своем видеовыступлении представил украинскую формулу мира. С того времени россияне блокировали все мирные инициативы Украины и продолжают это делать.

"И я сказал, что любой переговорный процесс будет неудачным, если он будет с Путиным или с его окружением, которые являются его марионетками. Все говорили, что мы должны допустить возможность какого-нибудь диалога. И я сказал им: "Смотрите, ваше впечатление, что Путин хочет закончить войну, ошибочно. Это потенциально роковая ошибка, которую вы совершаете", – подытожил Зеленский.

Ранее президент Зеленский назвал условие, при котором сработает "план победы" Украины.

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