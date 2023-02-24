Зеленский ответил, когда наступит победа в войне: "Мы объединили все силы против этого нашествия"

Победа в войне будет в этом году. В этом уверен президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции 24 февраля.

“Я действительно очень хочу и считаю, если каждый из нас внутри нашего государства будем так и будем оставаться крепким кулаком и если наши партнеры объединены ради нашей победы, потому что это победа ценностей. Если они выдержат все слова и термины. Я в это верю и считаю, что смогли быть мощными партнерами и есть доказательства этому. Так что если все мы сделаем свою важную домашнюю работу, нас неизбежно ждет победа. Я уверен, что победа будет. Я хочу, чтобы это произошло в этом году”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Также он добавил, что для победы в этом году у нас есть все мотивация, уверенность, дипломатия.

“Мы объединили все силы против этого нашествия. Ни одна страна в мире не может выдержать самостоятельно против такой агрессивной войны. Наверное, только в Соединенных Штатах. К счастью, у них нет границ с РФ. Тем не менее, это несколько стран в мире. И Украина противоборствует, но не сама. Нам помогают друзья. Это борьба за общие ценности, чтобы эта война дальше не пошла. Мы ясно понимаем, чего хочет Путин, чего хочет Кремль, военно-политическое руководство РФ. Так что очень важно, чтобы каждый из нас сфокусировался и каждый на своем месте работал. Тогда будет победа. Ибо на нашей стороне правда и дети, которых мы любим и дудет жалко, когда мы их теряем на фронте. А они бросают всех и не считают смерти. Это их выбор”, – подчеркнул президент Украины.

Напомним, что в оккупированном Севастополе партизаны установили украинский флаг днем 24 февраля – в годовщину полномасштабного вторжения России.

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