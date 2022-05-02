Зеленский ответил, на какие готов жертвы, чтобы сохранить независимость Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с журналистом греческого общественного вещателя ΕRΤ.

Во время разговора он поинтересовался, на какие жертвы готов глава страны, чтобы сохранить украинскую независимость.

В ответ Зеленский отметил, что не был готов жертвовать даже одной жизнью.

"Мы не жертвуем людьми. Это совсем по-другому происходит. Мы выбираем, готовы ли мы отдать свои жизни за наше государство. И это наш личный выбор всех граждан Украины. Я думаю, что каждый человек в мире выбирает для себя жизнь. А на что вы готовы, чтобы чувствовать себя просто свободным?" – ответил на вопрос украинский президент.

Напомним, Зеленский назвал ущерб, который Россия нанесла Украине. Как отметил глава государства, сейчас можно говорить только о количестве разрушенных домов и инфраструктуры.

Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Дании

Читайте также: