Президент Украины напомнил про удары американской армии по террористам после теракта 11 сентября 2001 года, во время которого погибло много людей.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на критику ударов по территории России, отметив, что они наносятся исключительно по военным объектам. И если бы перед США возникла аналогичная угроза, они бы тоже били по территории противника.

Об этом Зеленский сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Президент Украины ответил на вопрос журналиста об осуждении американским подкастером Джо Роганом дальнобойных ударов по России:

"Когда война далеко, легко о ней размышлять. Но когда ты чувствуешь ее на себе, то находишь правильные ответы".

В этом контексте Зеленский напомнил, что 11 сентября 2001 года в США произошел теракт с гибелью большого количества людей. В ответ на это армия страны нанесла удар по террористам и "поставила их на место".

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"Это справедливая цель США – остановить террористов. Иначе, если вы их не останавливаете, они снова к вам придут. Вот вам и ответ", – сказал глава государства.

Он добавил, что Силы обороны Украины били по Курской области, куда россияне завезли 12 тыс. наемников из Северной Кореи для убийства украинцев. Было уничтожено 4000 бойцов КНДР.

Зеленский акцентировал, что для недопущения этого Украина просила дальнобойное оружие, однако партнеры не дали его в достаточном количестве.

Президент выразил уверенность в том, что если бы перед США возникла угроза в виде войск Ирана и Северной Кореи, то американские власти точно не ждали бы, пока что-то случится.

"США просто стояли бы и ждали? Сказали бы они: "Ничего не делаем и посмотрим, что произойдет"? Нет. Единственные, кто говорит о Третьей мировой войне – это Путин, Северная Корея, Иран и их последователи. Вот почему их нужно остановить", – подчеркнул Зеленский.

К слову, глава государства также заявил, что Путин не начал бы полномасштабное вторжение в 2022 году, если бы Украина не отдала ядерное оружие.