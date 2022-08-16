Зеленский ответил, когда украинских мужчин будут выпускать за границу

Президент подчеркнул, что защита суверенитета и территориальной целостности государства — дело всего народа Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о снятии ограничения выезда за границу для мужчин 18-60 лет без военного опыта.

Ответ главы государства опубликован на портале петиций.

"Что касается нарушенной в петиции инициативы по привлечению к защите Украины только лиц, имеющих военный опыт, в который раз отмечаю, что в соответствии со статьей 17 Конституции Украины защита суверенитета и территориальной целостности государства — дело всего Украинского народа", — отметил Зеленский.

Он напомнил, что защита Отечества является обязанностью граждан Украины.

"Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политическим, религиозным и другим убеждениям, полу, этническому и социальному происхождению, имущественному положению, месту жительства, по языковым или другим признакам, в частности профессиональной принадлежности. В связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины проводится общая мобилизация. Комплектование Вооруженных Сил Украины осуществляется также и военнообязанными, не имеющими военного опыта и ранее не проходивших военную службу", — резюмировал президент.

В ответе также отмечается, что в период действия правового режима военного положения конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные, в том числе, статьей 33 Конституции Украины, могут ограничиваться.

Отмену указанных ограничений предполагается произвести по завершении действия правового режима военного положения.

Президент Украины обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой проработать поднятые в электронной петиции вопросы.

"О соответствующих результатах автора электронной петиции проинформирует Кабинет Министров Украины", — говорится в ответе.

Напомним, петиция о запрете въезда на территорию Украины гражданам России на следующие 50 лет набрала необходимое количество подписей.

Читайте также: