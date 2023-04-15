Зеленский ответил на петицию о введении уроков полового воспитания в школе

Глава государства также рассмотрел петицию о запрещении творческой деятельности гражданам России на территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию о введении уроков полового воспитания в школе, набравшей более 25 тысяч голосов.

В ней говорится, что в условиях свободного доступа к любой информации в интернете дети бесконтрольно могут просматривать видеоролики, которые дают искаженное представление о половых отношениях, в частности пропагандируют сексуальное и другое насилие. Все это может привести к отрицательным последствиям.

"Учащиеся и ученицы должны знать о физиологических и психологических изменениях, связанных с половым созреванием, о методах контрацепции, незапланированной беременности, личной безопасности, знать законодательство и понимать базовые принципы культуры согласия", – говорится в петиции.

В обращении также говорится, что уроки полового воспитания в школе значительно снизят риски насилия, детской и подростковой преступности, количество подростковых беременностей, а также увеличат возраст первого полового акта.

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Зеленский высказался о изложенных в петиции идеях.

"Я обратился в Кабинет Министров Украины с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения меня и автора обращения", – говорится в ответе.

Ранее Президент Владимир Зеленский рассмотрел петицию о запрещении творческой деятельности гражданам России на территории Украины.

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